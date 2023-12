First Capital Aktie: Das war nur der Anfang!

Weitere Suchergebnisse zu "First Capital":

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien gegenüber First Capital war in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral, wie unsere Redaktion bei der Auswertung festgestellt hat. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt schlechten Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der First Capital-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen aktuellen Wert von 28,11 USD. Dieser liegt nahe dem letzten Schlusskurs von 27,05 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, mit einem Schlusskurs von 25,95 USD.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor hat die Aktie von First Capital im letzten Jahr eine Rendite von 13,73 Prozent erzielt, was 3 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche Handelsbanken beträgt 0,88 Prozent, und First Capital liegt aktuell 12,85 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von First Capital laut dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet, da das KGV mit 6,64 insgesamt 60 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment Handelsbanken, der 16,41 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".