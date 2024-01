First Capital Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Weitere Suchergebnisse zu "First Capital":

Der Aktienkurs von First Capital hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 13,73 Prozent erzielt, was 2,72 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Handelsbanken" beträgt 1,62 Prozent, und First Capital übertrifft diesen Wert um 12,11 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt First Capital aktuell bei 4,24 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Differenz zur "Handelsbanken"-Branche beträgt -134,42 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den vergangenen Wochen überwiegend negative Meinungen zu First Capital geäußert wurden. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Daher wird das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" bewertet.