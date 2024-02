First Capital Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. First Capital wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 61,43 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 44,49, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung der Stimmungslage oder Kommunikationsfrequenz bei First Capital festgestellt werden. Daher erhält die Aktie hierfür ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat First Capital in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +12,35 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche erzielt. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Aktie jedoch um 151526,36 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse wird der durchschnittliche Schlusskurs der letzten 200 Handelstage herangezogen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag liegt mit 29,15 USD nahe dem Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt eine ähnliche Tendenz, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält First Capital insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.