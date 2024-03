First Business Services Aktie: Nach so langer Zeit …

Der Aktienkurs von First Business Services hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 14,21 Prozent erzielt, was über dem Branchendurchschnitt von 4,84 Prozent liegt. Daher wird die Aktie in der Kategorie "Finanzen" positiv bewertet.

Beim Relative-Stärke-Index (RSI) wird für First Business Services sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis eine neutrale Bewertung vergeben. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die Dividende weist First Business Services eine Rendite von 2,42 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 138,32 Prozent liegt. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie negativ bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um First Business Services zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsrate. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als neutral eingestuft.

Insgesamt erhält die Aktie von First Business Services daher eine neutrale Bewertung in Bezug auf den Branchenvergleich, den RSI, die Dividende und das Sentiment und den Buzz.