First Business Services Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt der Aktienkurs von First Business Services mit einer Rendite von -4,38 Prozent um mehr als 11 Prozent darunter. Die mittlere Rendite der "Handelsbanken"-Branche der vergangenen 12 Monate beträgt -2,52 Prozent, wobei First Business Services mit 1,86 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von First Business Services als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 8,01, was insgesamt 50 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 16,04 im Segment "Handelsbanken". Aus fundamentalen Analysegründen erhält die Aktie daher eine Einstufung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt mit einem Wert von 16,95 eine gute Bewertung für die Dynamik des Aktienkurses. Der RSI25 beläuft sich auf 31,45, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der First Business Services-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 30,9 USD um +28,45 Prozent Abweichung vom aktuellen Kurs von 39,69 USD beträgt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 33,03 USD liegt ebenfalls mit +20,16 Prozent über dem letzten Schlusskurs und erhält somit ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.