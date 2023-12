First Business Services Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Die Aktie der First Business Services wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 2 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Einstufungen bewertet. Somit ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 38,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 4,45 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt ergibt sich laut den Analysten eine Einschätzung von "Gut" für die Aktie der First Business Services.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt, dass die Aktie sowohl auf längerfristiger (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf kurzfristiger (50-Tage-Durchschnitt) Basis positiv bewertet wird. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf den trendfolgenden Indikatoren.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 8,01 und liegt damit 50 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut" auf dieser Ebene, da die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) erhält die Aktie eine neutrale Bewertung, da sowohl der RSI7 als auch der RSI25 darauf hinweisen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt wird die Aktie der First Business Services von den Analysten positiv bewertet, sowohl aus technischer als auch aus fundamentaler Sicht.