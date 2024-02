First Business Services Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes für die First Business Services-Aktie ergibt ein neutrales Bild. Im vergangenen Monat gab es keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger, daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant geändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten der First Business Services-Aktie 2-mal ein "Gut"-Rating vergeben, während es keine Neutral- oder Schlecht-Bewertungen gab. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite als "Gut" eingestuft. Für den aktuellen Kurs von 36,01 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 6,91 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 38,5 USD. Insgesamt wird die Bewertung der institutionellen Analysten daher als "Gut" eingestuft.

Was die Dividende betrifft, schüttet First Business Services im Vergleich zur Branche Handelsbanken eine Dividendenrendite von 2,42 % aus, was 136,46 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 138,88 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI für die First Business Services liegt bei 40,09, während der RSI25 bei 51 liegt, was auf eine neutrale Situation hindeutet.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung für die First Business Services-Aktie auf Basis der analysierten Kriterien.