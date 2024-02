First Business Services Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Die First Business Services-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen RSI-Wert von 62, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 62,43 im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment für First Business Services ist besonders positiv, basierend auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde überwiegend positiv über die Aktie diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet First Business Services eine Rendite von 2,42 % aus, was 136,59 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt.

Fundamental betrachtet hat die Aktie von First Business Services ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,93, was 46 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen in der Handelsbanken-Branche (16,57). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung von "Gut" aus fundamentaler Sicht.