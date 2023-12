Carrefour PK Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Die Aktie von Carrefour hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 14,81 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor einer Überperformance von 14,81 Prozent entspricht. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus dem Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln beträgt 0 Prozent, wobei Carrefour aktuell 14,81 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Carrefour ist insgesamt eher neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Meinungsspalten hervorgeht. In den letzten beiden Wochen dominierten überwiegend positive Themen die Diskussionen, was zu einer neutralen Einschätzung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Carrefour liegt bei 78,92, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 60, was für einen Zeitraum von 25 Tagen zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Carrefour aktuell 2, was eine positive Differenz von +2,99 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Carrefour eine Bewertung von "Gut" von unseren Analysten.