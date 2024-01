First Busey Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Der Aktienkurs von First Busey verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,45 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 1,87 Prozent, was eine Underperformance von -11,32 Prozent für First Busey bedeutet. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 11,15 Prozent, wobei First Busey 20,6 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysteneinschätzungen für die Aktie von First Busey in den letzten zwölf Monaten ergaben insgesamt eine Einstufung von 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht. Daraus ergibt sich für die langfristige Einstufung ein "Gut". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu First Busey. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 24,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -1,53 Prozent bedeutet und daher eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie von First Busey die Einschätzung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für die First Busey-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, mit einem aktuellen Wert von 46 für die letzten 7 Tage. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 27,31, was bedeutet, dass First Busey hier überverkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für First Busey ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt der aktuelle Kurs der First Busey-Aktie von 24,88 USD eine Entfernung von +21,66 Prozent vom GD200 (20,45 USD), was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt einen Kurs von 22,07 USD, was ebenfalls auf ein "Gut"-Signal hindeutet. Zusammenfassend wird der Kurs der First Busey-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.