First Busey Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Für First Busey wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas langfristigere RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 73,71 Punkten, was darauf hinweist, dass die First Busey-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 35,71, was bedeutet, dass das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält First Busey somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken bezüglich First Busey war in den letzten Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. Anleger haben weder positiv noch negativ über das Unternehmen gesprochen, weshalb die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass First Busey mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,37 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Handelsbanken" liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstiger erscheint und daher auf fundamentalen Kriterien basierend als "Gut" eingestuft wird.

Die Dividendenrendite von First Busey beträgt derzeit 4,35 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,81 %. Mit einer Differenz von lediglich 134,46 Prozentpunkten erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.