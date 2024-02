First Busey Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Weitere Suchergebnisse zu "Philips Electronics":

Die Analystenbewertung der Aktie von First Busey zeigt, dass sie in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen versehen wurde. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu First Busey. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 24 USD, während der letzte Schlusskurs bei 23,14 USD lag, was auf eine erwartete Kursentwicklung von 3,72 Prozent hindeutet. Dies entspricht einer Einstufung von "Neutral". Insgesamt bewerten die Analysten die Aktie von First Busey als "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell bezogen auf das Kursniveau 4,03 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert (3,69 Prozent) für diese Aktie liegt. Daher erhält First Busey aufgrund seiner Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,91 liegt unter dem Branchendurchschnitt (18,89 Prozent) und deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien wird First Busey daher eine "Gut"-Bewertung zugeschrieben.

Die Stimmung in Bezug auf Aktienkurse kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Die Analyse sozialer Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde zu First Busey neutral waren und in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.