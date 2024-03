First Busey Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die Aktie von First Busey hat in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz gezeigt, was zu einer positiven Stimmungsänderung führte. Dies spiegelt sich in einer insgesamt guten Bewertung wider.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von First Busey bei 10, was im Vergleich zu anderen Handelsbanken unter dem Durchschnitt liegt und die Aktie daher als unterbewertet erscheinen lässt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet First Busey eine Rendite von 4,03 % aus, was jedoch deutlich weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in diesem Bereich.

Analysten bewerten die Aktie von First Busey langfristig als "gut", wobei sie ein Kursziel von 24 USD erwarten. Dies entspricht einer neutralen Einstufung, basierend auf dem aktuellen Schlusskurs der Aktie.

Insgesamt erhält die Aktie von First Busey anhand der verschiedenen Bewertungskriterien eine positive Einschätzung und wird als "gut" bewertet.