First Busey Aktie: Alles kein Problem!

Die Aktie der First Busey wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten insgesamt mit einem positiven Urteil bewertet. Es gab 1 "Gut"- und keine "Schlecht"-Einstufung. Somit wird die langfristige Einstufung als "Gut" bewertet. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu First Busey. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 24 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 5,59 Prozent entspricht.

In Bezug auf die Dividende schneidet First Busey im Vergleich zur Branche Handelsbanken unterdurchschnittlich ab. Die Dividendenrendite liegt bei 4,03 %, was 134,98 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 139,01 %.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für First Busey liegt auf 7-Tage-Basis bei 53,4 Punkten und auf 25-Tage-Basis bei 57,9 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor zeigt First Busey eine Rendite von 12,51 Prozent, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von -1,12 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.