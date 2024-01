First Bankshares Aktie: Nach so langer Zeit …

Die First Bankshares hat in den letzten 12 Monaten von Analysten 0 Mal die Bewertung "Gut", 2 Mal die Bewertung "Neutral" und 0 Mal die Bewertung "Schlecht" erhalten. Langfristig betrachtet, wird der Titel daher von institutioneller Seite aus als "Neutral" eingestuft. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu First Bankshares. Die Analysten haben auch den aktuellen Kurs von 30,3 USD im Blick. Basierend darauf erwarten sie eine Entwicklung von 8,91 Prozent und geben ein mittleres Kursziel von 33 USD an. Diese Entwicklung wird als positiv eingestuft. Insgesamt erhält die Bewertung des Titels von institutionellen Analysten daher die Stufe "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine Bewertung von 56,49, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 31, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt erhält die First Bankshares daher in dieser Kategorie die Bewertung "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend wird die Anleger-Stimmung daher als "Gut" bewertet.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen. Daher wird die Aktie von First Bankshares bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes insgesamt als "Schlecht" eingestuft.