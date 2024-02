First Bankshares Aktie: Das kann keiner glauben

Die First Bankshares wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken bezüglich der Dividendenausschüttung als unterdurchschnittlich bewertet. Die Dividende der First Bankshares liegt bei 2,46 %, während der Branchendurchschnitt bei 139,02 % liegt, was einer Differenz von 136,56 Prozentpunkten entspricht. Aufgrund dieser Zahlen wird die Einstufung der Ausschüttung als "Schlecht" betrachtet.

Analysten bewerten die Aktie der First Bankshares langfristig als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 0 positive, 2 neutrale und 0 negative Bewertungen. Es liegt kein aktuelles Analystenupdate vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 33 USD, was einer Erwartung von 2,96 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In den letzten 12 Monaten erzielte die First Bankshares eine Performance von -17,9 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Handelsbanken-Branche im Durchschnitt nur um -1,52 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -16,39 Prozent im Branchenvergleich. Im Finanzsektor lag die Rendite bei 151537,35 Prozent, wobei die First Bankshares 151555,25 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Die Analyse zeigt, dass sich die Stimmung und Diskussionsstärke für die First Bankshares in den letzten Wochen kaum verändert haben. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft, da keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen wurde. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.