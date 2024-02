First Bankshares Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Die First Bankshares-Aktie wird von der Redaktion aufgrund ihrer Dividendenpolitik mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen. Die Dividendenrendite beträgt aktuell 2,46 Prozent, was 136,39 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Das bedeutet, dass die Dividende im Verhältnis zum Aktienkurs niedriger ausfällt als bei anderen Handelsbanken.

Auch aus fundamentaler Sicht schneidet die Aktie nicht gut ab. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 22, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 16,68 als überbewertet angesehen wird. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung schneidet First Bankshares ebenfalls schlechter ab. Die Rendite liegt bei -17,9 Prozent, was mehr als 21 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Handelsbanken" liegt die Rendite mit -2,02 Prozent deutlich darunter. Diese negative Entwicklung führt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie ergibt die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ein neutrales Bild. Sowohl die Stimmungslage der Anleger als auch die Intensität der Diskussionen zeigen keine bedeutende Veränderung im vergangenen Monat. Daher wird die Aktie auch in dieser Kategorie mit "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält die First Bankshares-Aktie aufgrund ihrer Dividendenpolitik, fundamentaler Bewertung, Kursentwicklung und Sentiment ein durchweg schlechtes Rating.