First Bankshares Aktie: Knallt es bald?

Die Aktie von First Bankshares wird derzeit von Analysten als "Neutral" eingestuft. In den letzten zwölf Monaten wurden 0 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 33 USD, was ein Aufwärtspotential von 9,67 Prozent bedeutet. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

In fundamentalen Aspekten wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von First Bankshares als relativ hoch eingestuft. Mit einem Wert von 20,45 liegt es 28 Prozent über dem Durchschnitt der Branche "Handelsbanken". Aufgrund des hohen KGV erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf fundamentaler Basis.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 28,34 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 30,09 USD wird daher positiv bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 25,93 USD liegt mit einem Schlusskurs über diesem Durchschnitt, was zu einer positiven Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik hat First Bankshares ein Verhältnis von 3 zum Aktienkurs. Dies bedeutet eine negative Differenz von -135,37 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken". Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.