First Bank Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die First Bank-hamilton Nj hat eine Dividendenrendite von 1,74 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken (138,97 %) niedriger ist. Die Differenz beträgt 137,23 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine positive Abweichung von +23,52 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 11,48 USD mit dem aktuellen Kurs von 14,18 USD vergleicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 13,18 USD über dem aktuellen Schlusskurs (+7,59 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Analysteneinschätzung auf langfristiger Basis ist positiv, da von insgesamt 18 Analysten 1 die Aktie als "Gut" und keine als "Schlecht" bewerten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das mittlere Kursziel beträgt 14 USD, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält das Unternehmen daher die Bewertung "Gut".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".