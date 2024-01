First Bancshares /MS Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Der Vergleich des Aktienkurses von First Bancshares mit anderen Unternehmen im Finanzsektor zeigt, dass die Rendite des Unternehmens um 3,7 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche der Handelsbanken erzielte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 1,71 Prozent, wobei First Bancshares mit 5,41 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die First Bancshares-Aktie ein Durchschnitt von 26,96 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 28,17 USD, was einer Abweichung von +4,49 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht neutral bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 26,92 USD nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,64 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die First Bancshares-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Was die Dividende betrifft, liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei First Bancshares aktuell bei 3, was eine negative Differenz von -135,6 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die First Bancshares aktuell überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich jedoch ein neutraler Wert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung für den RSI führt.