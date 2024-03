First Bancshares /MS Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln sind kurzfristige Kursrücksetzer wahrscheinlicher, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen können. Bei der Analyse von First Bancshares wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 1,16 Punkten, was darauf hinweist, dass First Bancshares überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 43,88, was bedeutet, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Hier ergibt sich eine Abweichung von -4,31 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (GD50) mit -0,54 Prozent nahe beieinander und führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" ergibt sich eine Rendite von -18,5 Prozent, was mehr als 24 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche, die eine mittlere Rendite von -2,86 Prozent aufweist, liegt First Bancshares mit 15,64 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende schüttet First Bancshares eine Dividendenrendite von 3,78 % aus, was 134,81 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dieser niedrigere Ertrag führt zur Einstufung als "Schlecht".