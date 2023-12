First Bancshares /MS Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von First Bancshares beträgt derzeit 8, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken (KGV von 15,94) etwa 46 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält somit eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für First Bancshares beträgt 16,16, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 liegt bei 32,94, was zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Die Stimmung der Anleger kann ebenfalls Einfluss auf den Aktienkurs haben. Laut Analysten waren die Kommentare und Befunde zu First Bancshares auf sozialen Plattformen neutral. In den vergangenen Tagen zeigten auch die Themen in den sozialen Medien hauptsächlich eine neutrale Haltung gegenüber First Bancshares. Dadurch erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung eine Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf die Dividende liegt First Bancshares mit einer Dividende von 3,38 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (138,32 %) deutlich niedriger. Die Ausschüttungsdifferenz beträgt 134,93 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.