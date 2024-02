First Bancshares /MS Aktie: Augen auf!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie der First Bancshares zeigt einen Wert von 35 für die letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (63,98) bestätigt ebenfalls die neutrale Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für First Bancshares.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Auch die Diskussionsstärke zeigt keine signifikanten Unterschiede. Insgesamt wird First Bancshares daher auch in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite von 3,78 Prozent bei First Bancshares liegt derzeit unter dem Branchendurchschnitt von 139,02 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 27,15 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 24,98 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -7,99 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage weist mit einem Stand von 27,14 USD eine Distanz von -7,96 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".