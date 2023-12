First Bancshares Aktie: Ruhe bewahren!

Weitere Suchergebnisse zu "First Bancshares":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von First Bancshares -Mo im Fokus der Diskussionen. Dabei gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch in den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um First Bancshares -Mo. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Für First Bancshares -Mo beträgt die aktuelle Dividendenrendite bezogen auf das Kursniveau 1,3 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert (1,49) für diese Aktie. Aufgrund dessen bekommt die Dividendenpolitik von First Bancshares -Mo von den Analysten eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für First Bancshares -Mo ergibt sich ein RSI von 50 Punkten auf 7-Tage-Basis, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch eine überkaufte Situation, wodurch die Aktie für diesen Zeitraum ein "Schlecht"-Rating erhält.

Beim KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt First Bancshares -Mo mit einem aktuellen Wert von 7,58 unter dem Branchendurchschnitt (53 Prozent). Die Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" weist einen Wert von 16,05 auf. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.