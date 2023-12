First Bancshares Aktie: Quo vadis?

Weitere Suchergebnisse zu "First Bancshares":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von First Bancshares -Mo beträgt derzeit 7,59 und liegt damit 54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche für Thrifts & Hypothekenfinanzierung, der bei 16 liegt. Dies zeigt, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment gab es in den letzten zwei Wochen neutrale Diskussionen und Interaktionen zu First Bancshares -Mo in den sozialen Medien. Es wurden weder positive noch negative Ausschläge verzeichnet, und auch in den letzten ein, zwei Tagen zeigten sich keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von First Bancshares -Mo derzeit bei 22,43 USD verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 23 USD gehandelt wird und damit einen Abstand von +2,54 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Neutral". Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 22,99 USD, was einer Differenz von +0,04 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Befund auf Basis der technischen Analyse.

In Bezug auf die Dividende weist First Bancshares -Mo eine Dividendenrendite von 1,3 Prozent auf, was 137,21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche für Thrifts & Hypothekenfinanzierung liegt. Mit einer durchschnittlichen Dividendenrendite von 138 Prozent in dieser Branche wird die Aktie daher als vergleichsweise unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.