First American: Spannung vor Veröffentlichung der Quartalszahlen - Prognose und Ausblick

In ungefähr 60 Tagen wird das Unternehmen First American aus Santa Ana, USA, seine Quartalszahlen für das dritte Quartal bekanntgeben. Aktionäre sind gespannt darauf, welche Umsatz- und Gewinnzahlen sie erwarten können. Auch die Entwicklung der First American Aktie im Vergleich zum Vorjahr ist interessant.

Die First American Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 5,65 Milliarden Euro und wird in etwa 60 Tagen vor Börseneröffnung ihre neuen Quartalszahlen präsentieren. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf die Ergebnisse. Die aktuellen Datenanalysen deuten darauf hin, dass es im Vergleich zum Vorquartal zu einem leichten Umsatzrückgang kommen könnte. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 1,69 Milliarden Euro. Nun wird mit einem Rückgang um -23,30 Prozent auf etwa 1,46 Milliarden Euro...