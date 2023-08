First American: Quartalszahlen und Marktkapitalisierung im Fokus - Wie entwickelt sich die Aktie?

In weniger als drei Monaten wird das Unternehmen First American seinen Aktionären und Analysten die Quartalszahlen für das dritte Quartal präsentieren. Spannend bleibt die Frage, mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen zu rechnen ist und wie sich die First American Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Aktuell beträgt die Marktkapitalisierung von First American stolze 5,90 Mrd. EUR. In 74 Tagen werden dann also die neuen Quartalszahlen bekannt gegeben. Die Erwartungen der Analystenhäuser sind dabei etwas verhalten. Laut Datenanalyse wird mit einem leichten Rückgang des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal gerechnet. Während es im dritten Quartal 2022 noch einen Umsatz von 1,65 Mrd. EUR gab, soll dieser nun um -23,30 Prozent auf 1,43 Mrd. EUR sinken. Auch der Gewinn wird voraussichtlich um -22,20 Prozent auf 2,12 Mio. EUR...