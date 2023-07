First American: Quartalszahlen und Aktienprognose im Fokus - Experten erwarten Umsatzrückgang

ARTIKEL:

In knapp vier Monaten wird das Unternehmen First American aus Santa Ana, USA seine Quartalszahlen für das dritte Quartal präsentieren. Aktionäre sind gespannt auf den Umsatz und Gewinn sowie die Performance der First American Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Noch 112 Tage dauert es, bis First American seine neuen Quartalszahlen bekannt gibt. Das Unternehmen hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 5,40 Mrd. EUR. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf die Ergebnisse. Laut aktuellen Datenanalysen prognostizieren Experten einen leichten Rückgang des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1,67 Mrd. EUR, während nun mit einem Rückgang um -23,60 Prozent auf 1,44 Mrd. EUR gerechnet wird. Auch der Gewinn wird voraussichtlich um -23,50 Prozent fallen und...