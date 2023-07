First American: Quartalszahlen und Aktienperformance - Analystenprognosen und Markterwartungen

ARTIKEL:

In 109 Tagen wird das Unternehmen First American aus Santa Ana, USA, seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal präsentieren. Wie sehen die Umsatz- und Gewinnzahlen aus? Und wie hat sich die Aktie von First American im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Es dauert nicht mehr lange – in nur noch 109 Tagen wird der Börsengang des Unternehmens First American stattfinden. Die Marktkapitalisierung liegt momentan bei 5,39 Mrd. EUR. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Ergebnisse. Laut aktuellen Datenanalysen rechnen Analystenhäuser damit, dass der Umsatz im Vergleich zum letzten Quartal leicht zurückgehen wird. Im dritten Quartal 2022 erzielte First American einen Umsatz von 1,68 Mrd. EUR, während nun ein Rückgang um -23,60 Prozent auf 1,44 Mrd. EUR erwartet wird. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um -23,50% sinken...