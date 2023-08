First American Quartalszahlen: Umsatzrückgang und Gewinnprognose im Fokus von Aktionären

In gut zwei Monaten wird das Unternehmen First American aus Santa Ana, USA, seine Quartalsbilanz präsentieren. Wie hoch werden Umsatz und Gewinn dieses Mal wohl ausfallen? Und wie hat sich die First American-Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

In nur noch 71 Tagen wird die First American-Aktie mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 6,05 Mrd. EUR ihre neuen Quartalszahlen vorlegen. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Laut Datenanalyse gehen die aktuellen Prognosen der Analystenhäuser von einem leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal aus. Während der Umsatz im 3. Quartal 2022 noch bei 1,67 Mrd. EUR lag, wird nun mit einem Rückgang um -23,30 Prozent auf 1,44 Mrd. EUR gerechnet. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um -22,20% fallen und bei 2,13 Mio. EUR liegen.

Auf Jahresbasis...