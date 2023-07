First American Quartalszahlen: Prognosen und Erwartungen – Aktionäre und Analysten gespannt

91 Tage bis zur Veröffentlichung der Quartalsbilanz von First American – Anleger gespannt auf die Ergebnisse

Das in Santa Ana, USA ansässige Unternehmen First American wird in 91 Tagen seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal präsentieren. Aktionäre und Analysten sind gespannt darauf, welche Umsatz- und Gewinnzahlen zu erwarten sind. Außerdem stellt sich die Frage, wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Vor Börseneröffnung ist es nun nur noch eine Frage der Zeit, bis wir neue Quartalszahlen von First American erhalten. Das Unternehmen hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 5,45 Mrd. EUR. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf das Ergebnis.

Laut aktueller Datenanalyse gehen die Analystenhäuser davon aus, dass es im Vergleich zum Vorquartal zu einem leichten Umsatzminus kommen wird....