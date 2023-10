First American Quartalszahlen: Erwartungen an starkes Umsatz- und Gewinnwachstum

In 116 Tagen wird das Unternehmen First American aus Santa Ana, USA, seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert werden und wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Die aktuelle Marktkapitalisierung der First American Aktie liegt bei 5,52 Mrd. EUR. Es sind nur noch 116 Tage bis zur Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen vor Börseneröffnung. Analysten rechnen mit einem starken Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Im vierten Quartal 2022 erzielte First American einen Umsatz von 1,59 Mrd. EUR, nun wird ein Sprung um +70,45 Prozent auf 2,70 Mrd. EUR erwartet. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um +63,49% auf 83,10 Mio. EUR steigen.

Auf Jahressicht prognostizieren Analysten ein Umsatzwachstum von +70,45 Prozent und einen Gewinnanstieg um +63,49 Prozent auf 401,36 Mio. EUR für First American Aktien im Vergleich zum Vorjahr mit einem Gewinn von 245,49 Mio. EUR.

Die Kursentwicklung in den letzten 30 Tagen zeigt eine Veränderung von -12,33%. Aktionäre halten sich offenbar zurück und warten ab.

Analysten schätzen den Aktienkurs auf Sicht von zwölf Monaten bei rund 66,83 EUR ein – dies würde einem potentiellen Gewinn von +34,06% entsprechen.

Die Charttechnik zeigt einen stark negativen Kurstrend bei First American. Der Gleitende Durchschnitt 50 bietet keine Unterstützung.

Diese Informationen dienen lediglich zur Information und enthalten keine Anlageempfehlungen.

