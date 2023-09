First American Quartalsprognose zeigt Rückgang - Umsatz- und Gewinnentwicklung im Fokus

ARTIKEL:

In 50 Tagen ist es soweit: Das in Santa Ana, Vereinigte Staaten ansässige Unternehmen First American wird seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Performance der First American Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Marktkapitalisierung von First American liegt aktuell bei 6,04 Mrd. EUR. Kurz vor Börseneröffnung werden die neuen Quartalszahlen erwartet. Analysten gehen laut aktuellen Datenanalysen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht rückläufig sein wird. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 1,69 Mrd. EUR, während für das aktuelle Quartal ein Rückgang um -23,30 Prozent auf 1,46 Mrd. EUR erwartet wird. Auch beim Gewinn wird eine Veränderung prognostiziert: voraussichtlich -22,20% auf 2,16 Mio. EUR.

Über...