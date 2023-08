First American Quartalsbilanz: Umsatzrückgang und Gewinneinbruch erwartet - Aktienkursprognose bleibt positiv

ARTIKEL:

In 75 Tagen wird das Unternehmen First American seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal präsentieren. Aktionäre sind gespannt darauf, welche Zahlen ihnen präsentiert werden. Auch der Vergleich mit dem Vorjahr interessiert viele Investoren.

Aktuell liegt die Marktkapitalisierung von First American bei 5,85 Mrd. EUR. In 75 Tagen werden die neuen Quartalszahlen bekannt gegeben. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht rückläufig sein wird. Im 3. Quartal des vergangenen Jahres erzielte First American einen Umsatz von 1,65 Mrd. EUR, während jetzt mit einem Rückgang um -23,30 Prozent auf 1,43 Mrd. EUR gerechnet wird.

Auch der Gewinn soll sich verändern und voraussichtlich um -22,20% auf 2,12 Mio. EUR fallen.

Auf Jahressicht sind die Erwartungen der Analysten eher pessimistisch. Der...