First American: Quartalsbilanz-Prognosen und erwarteter Rückgang um -23,30% im dritten Quartal

IN 73 Tagen wird das Unternehmen First American aus den Vereinigten Staaten seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorlegen. Aktionäre und Investoren sind gespannt auf die Zahlen. Experten rechnen damit, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht zurückgehen wird. Im 3. Quartal des Jahres 2022 konnte First American einen Umsatz von 1,67 Mrd. EUR verbuchen, während jetzt ein Rückgang um -23,30 Prozent auf 1,44 Mrd. EUR erwartet wird.

Für das gesamte Jahr sind die Prognosen der Analysten ebenfalls eher negativ. Der Umsatz soll um -16,70 Prozent sinken und der Gewinn um -29,40 Prozent auf 187,42 Mio. EUR fallen.

Trotzdem bleibt der Gewinn positiv und würde im Vergleich zum Vorjahr immer noch bei rund 187,42 Mio.

Aktuell hat die First American Aktie in den letzten 30 Tagen eine positive Entwicklung von +9,26%...