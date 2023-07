First American: Quartalsbilanz in 105 Tagen - Analysten erwarten Umsatzrückgang und sinkenden Gewinn

Investieren in Finanzmärkte kann mit Risiken verbunden sein. Der Wert Ihrer Anlage kann steigen oder fallen und Sie können Ihr investiertes Kapital möglicherweise nicht zurückerhalten. Bitte treffen Sie Ihre Anlageentscheidungen aufgrund Ihrer eigenen Recherchen und Beratung durch Fachleute.

First American, ein Unternehmen mit Sitz in Santa Ana, USA, wird in 105 Tagen seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt darauf, welche Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert werden. Auch die Entwicklung der First American Aktie im Vergleich zum Vorjahr interessiert viele.

Die aktuelle Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 5,21 Milliarden Euro. Die Quartalszahlen werden vor Börseneröffnung bekannt gegeben. Analysten gehen gemäß Datenanalyse davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht...