First American Prognosen: Erwarteter Gewinn- und Umsatzsprung im vierten Quartal

In 122 Tagen wird das Unternehmen First American seinen Bericht für das vierte Quartal veröffentlichen. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatzzahlen und Gewinne. Wie entwickelt sich die First American Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Es sind nur noch 122 Tage bis zur Veröffentlichung der Quartalszahlen von First American, einem Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 5,57 Mrd. EUR. Aktionäre und Analysten warten gebannt auf die Ergebnisse. Laut Datenanalyse rechnen Experten mit einem starken Umsatzwachstum im Vergleich zum vorherigen Quartal. Im vierten Quartal 2022 erzielte First American einen Umsatz von 1,60 Mrd. EUR, während nun ein Anstieg um +73,19 Prozent auf 2,77 Mrd. EUR erwartet wird. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um +65,82% steigen und 84,93 Mio. EUR betragen.

Für das Gesamtjahr zeigen...