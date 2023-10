First American: Aktionäre erwarten starke Quartalszahlen und 72,14% Umsatzsteigerung

In 128 Tagen wird das Unternehmen First American aus Santa Ana, USA seine Quartalszahlen für das 4. Quartal bekannt geben. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der First American Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die aktuelle Marktkapitalisierung der First American Aktie beträgt 5,55 Mrd. EUR. In Kürze werden die neuen Quartalszahlen veröffentlicht, auf die sowohl Aktionäre als auch Analysten gespannt warten. Laut Analyse erwarten Experten einen deutlichen Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Im vierten Quartal 2022 erzielte First American einen Umsatz von 1,59 Mrd. EUR und nun wird mit einem Anstieg um +72,14 Prozent auf 2,74 Mrd. EUR gerechnet.

Auch der Gewinn soll sich voraussichtlich um +64,93% steigern und bei 84,22 Mio. EUR liegen.

Für das kommende Jahr...