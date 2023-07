First American: Aktionäre erwarten Quartalszahlen - Umsatzrückgang und Gewinnprognose

In knapp drei Monaten wird das amerikanische Unternehmen First American mit Sitz in Santa Ana seine Quartalszahlen für das dritte Quartal bekanntgeben. Aktionäre sind gespannt, mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen sie rechnen können und wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Die First American Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 5,51 Milliarden Euro. In 87 Tagen werden die neuen Quartalszahlen präsentiert. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Laut aktuellen Datenanalysen wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht zurückgeht. Im dritten Quartal des letzten Jahres belief sich der Umsatz noch auf 1,66 Milliarden Euro, doch jetzt wird ein Rückgang um 24,50 Prozent auf 1,41 Milliarden Euro erwartet. Auch der Gewinn soll fallen und voraussichtlich...