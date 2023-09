First American Aktien: Prognose zeigt 17,96% Gewinn in den nächsten 12 Monaten

Finanzielle Experten haben berechnet, dass die First American Aktie in den nächsten 12 Monaten einen Gewinn von 17,96% erzielen könnte. Das Unternehmen mit Sitz in Santa Ana, USA wird in 38 Tagen seine Quartalszahlen für das dritte Quartal präsentieren.

Nach Angaben von Datenanalysen rechnen Analysten mit einem leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum vorherigen Quartal. Der Umsatz soll um -23,30% auf 1,47 Mrd. EUR sinken. Auch der Gewinn wird voraussichtlich um -22,20% auf 2,18 Mio. EUR fallen.

Auf Jahressicht erwarten die Experten eine rückläufige Entwicklung. Der Umsatz könnte um -16,70% und der Gewinn um -29,40% auf 191,36 Mio. EUR zurückgehen. Trotzdem bleibt der Gewinn positiv.

Ein Blick auf den Aktienkurs zeigt jedoch ein negatives Bild: In den letzten 30 Tagen ist er um -5,25% gesunken.

Die Analysten schätzen jedoch...