First American Aktie: Umsatz- und Gewinnsteigerung erwartet - Prognosen und Kursentwicklungen im Fokus

Bis zur Veröffentlichung der Quartalsbilanz von First American in 126 Tagen sind Aktionäre und Analysten gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen des Unternehmens mit Sitz in Santa Ana, USA. Die aktuelle Marktkapitalisierung beläuft sich auf 5,55 Mrd. EUR.

Die Prognosen der Analystenhäuser deuten auf ein starkes Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorquartal hin. Im vierten Quartal 2022 erzielte First American einen Umsatz von 1,59 Mrd. EUR. Für das aktuelle Quartal wird ein Anstieg um +72,33 Prozent auf 2,75 Mrd. EUR erwartet. Auch der Gewinn soll sich voraussichtlich um +65,09 Prozent auf 84,35 Mio. EUR verbessern.

Auf Jahressicht rechnen die Analysten ebenfalls optimistisch: Der Umsatz könnte um +72,33 Prozent steigen und der Gewinn um +65,09 Prozent auf 407,84 Mio. EUR klettern. Im Vergleich zum Vorjahr (247,05 Mio. EUR)...