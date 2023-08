First American Aktie: Quartalsbilanz erwartet, Analysten prognostizieren Rückgang trotz Kursanstieg

In nur 85 Tagen wird das Unternehmen First American seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Die Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der First American Aktie im Vergleich zum Vorjahr. Die aktuelle Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 5,87 Milliarden Euro.

Die Analysten prognostizieren einen leichten Rückgang im Vergleich zum Vorquartal. Der Umsatz soll von 1,66 Milliarden Euro auf 1,42 Milliarden Euro (-24%) sinken und der Gewinn von 2,13 Millionen Euro um -21,60% auf 2,13 Millionen Euro fallen.

Für das gesamte Jahr sind die Analysten ebenfalls pessimistisch. Sie erwarten einen Umsatzrückgang um -18,20% und einen Gewinnrückgang um -31,90% auf 187,61 Millionen Euro. Im Vergleich zum Vorjahr (239,30 Millionen Euro) bleibt der Gewinn jedoch positiv. Der Gewinn pro...