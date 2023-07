First American Aktie: Prognose für Rückgang im 3. Quartals- Umsatz und Gewinn enthüllt

First American, ein in Santa Ana, USA ansässiges Unternehmen, wird in 108 Tagen seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal veröffentlichen. Aktionäre fragen sich, mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen sie rechnen können. Außerdem interessiert sie die Entwicklung der First American Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

In nur noch 108 Tagen ist es soweit: Die First American Aktie wird ihre neuen Quartalszahlen bekanntgeben. Das Unternehmen hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 5,29 Mrd. EUR und die Anleger warten gespannt auf das Ergebnis. Aktuellen Datenanalysen zufolge erwarten die Analystenhäuser einen leichten Rückgang des Umsatzes im Vergleich zum vorherigen Quartal. Im 3. Quartal 2022 hatte First American einen Umsatz von 1,66 Mrd. EUR erzielt und nun wird mit einem Rückgang um -23,60 Prozent auf 1,43 Mrd. EUR gerechnet. Auch...