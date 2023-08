First American Aktie: Erwartungen an Quartalsbilanz und Jahresprognose - Analyse der Gewinnaussichten

ARTIKEL:

Die First American Company mit Sitz in Santa Ana, USA, wird in 81 Tagen ihre Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen enthalten sein werden und wie sich die First American Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Die derzeitige Marktkapitalisierung der First American Aktie beträgt 5,84 Mrd. EUR. In genau 81 Tagen werden die neuen Quartalszahlen bekanntgegeben. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf die Ergebnisse. Laut aktuellen Datenanalysen rechnen die Analystenhäuser mit einem leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 hat First American einen Umsatz von 1,66 Mrd. EUR erzielt und es wird erwartet, dass dieser um -23,30% auf 1,43 Mrd. EUR sinkt. Auch der Gewinn soll sich voraussichtlich um...