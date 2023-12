First American Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Die technische Analyse der First American-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 57,14 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 64,37 USD, was einer Abweichung von +12,65 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 55,95 USD liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +15,05 Prozent darüber, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie in den letzten Jahren eine Rendite von 17,94 Prozent erzielt hat. Im Sektor "Finanzen" liegt die Rendite damit um 12,47 Prozent über dem Durchschnitt. Im Bereich "Versicherung" hingegen liegt die Rendite von First American um 8,63 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Stimmung rund um die Aktie überwiegend positiv ist. Die häufenden positiven Meinungen und Themen lassen das Unternehmen insgesamt als "Gut" eingestuft werden.

Die Analysteneinschätzung fällt hingegen neutral aus, da in den letzten zwölf Monaten 0 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben wurden. Kurzfristig ergibt sich ebenfalls ein neutrales Bild, da die durchschnittliche Kursprognose der Analysten ein Abwärtspotential von -17,66 Prozent zeigt, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält First American daher eine "Neutral"-Bewertung.