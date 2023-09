First American Aktie: Analysten sehen Potential trotz negativer Prognosen

Die First American Aktie hat in den letzten 30 Tagen um -2,17% an Wert verloren. Die Analysten sind für die nächsten 12 Monate jedoch optimistisch und schätzen, dass der Aktienkurs auf 66,43 EUR steigen wird, was einem Gewinn von +21,19% entspricht. Aktionäre, die jetzt noch einsteigen wollen, können also auf einen potenziellen Gewinn hoffen.

Die Quartalszahlen für das dritte Quartal werden in 33 Tagen erwartet. Die Experten prognostizieren einen leichten Umsatzrückgang von -23,30% im Vergleich zum Vorquartal. Auch der Gewinn soll um -22,20% fallen. Auf Jahressicht rechnen die Analysten mit einem Umsatzrückgang von -16,70% und einem Gewinnrückgang von -29,40%.

Trotz dieser Prognosen halten sich einige Aktionäre mit Reaktionen zurück und warten gespannt auf die offiziellen Zahlen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die...