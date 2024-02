First Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten First mit einer "Gut"-Bewertung versehen. Im vergangenen Monat gab es ebenfalls eine "Gut"-Empfehlung. Das durchschnittliche Kursziel der Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 26 USD, was einen Anstieg um 19,65 Prozent vom aktuellen Schlusskurs von 21,73 USD bedeuten würde. Daher erhält die First-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 53,89, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 57,01, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung für 25 Tage hindeutet. Das Gesamtbild ergibt somit ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von First mit -5,62 Prozent mehr als 10 Prozent darunter. Die Branche "Handelsbanken" verzeichnet eine mittlere Rendite von -2,8 Prozent, wobei First mit -2,81 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt First aktuell mit 3,96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Der Wert der "Handelsbanken"-Branche beträgt 138,55, was einer Differenz von -134,58 Prozent zur First-Aktie entspricht. Auf Basis dieses Ergebnisses wird die Dividendenpolitik der Aktie von der Redaktion als "Schlecht" eingestuft.