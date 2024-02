First Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Weitere Suchergebnisse zu "Comcast":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von First liegt derzeit bei 7, was bedeutet, dass die Börse 7,52 Euro für jeden Euro Gewinn von First zahlt. Dies ist 60 Prozent weniger als der Durchschnitt in der Branche, der bei 18 liegt. Aufgrund dessen wird der Titel als unterbewertet eingestuft und basierend auf dem KGV als "Gut" bewertet.

Im vergangenen Jahr hat die Aktie eine Rendite von -12,93 Prozent erzielt, was 15,74 Prozent unter dem Durchschnitt von Aktien aus dem Finanzsektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt -2,51 Prozent, und First liegt aktuell 10,42 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis liegt der Wert für First bei 59,73 bzw. 57,33, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber First eingestellt waren. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ geprägt, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält First eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.