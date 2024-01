First Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Das Anleger-Sentiment für die First-Aktie zeigt sich derzeit neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Überwiegend negative Meinungen wurden in den letzten Tagen veröffentlicht, während positive oder negative Themen rund um das Unternehmen kaum Beachtung fanden.

In Bezug auf die Dividende von 3,96 % liegt First im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (138,81 %) niedriger. Die Ausschüttung ist daher als schlecht einzustufen.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 20,92 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 23,03 USD, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen einen positiven Unterschied auf, was zu einer insgesamt guten Bewertung der einfachen Charttechnik führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein trübes Bild. Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt, und das Unternehmen wurde weniger diskutiert als zuvor, was zu einem schlechten Rating führt.

Zusammenfassend zeigt die Analyse der Anleger-Stimmung eine neutrale Bewertung, während die Dividende und das Sentiment derzeit als schlecht einzustufen sind. Die charttechnische Analyse hingegen fällt positiv aus.