First Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Der Aktienkurs von First liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Finanzsektors mit einer Rendite von -0,83 Prozent mehr als 151539 Prozent darunter. Die "Handelsbanken"-Branche hatte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -1,07 Prozent, wobei First mit 0,24 Prozent darüber liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von First bei 3,02 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Handelsbanken"-Branche hat eine Dividendenrendite von 139,01, was eine Differenz von -135,98 Prozent zur First-Aktie ergibt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von First war vorwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität in Beiträgen und Diskussionen im Internet. Die Rate der Stimmungsänderung für First zeigt kaum Änderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von First bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".